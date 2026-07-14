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ZIB Magazin
Folge 352: ZIB Magazin: Kostenfallen bei Roaming vermeiden
5 Min.Folge vom 14.07.2026
Der Urlaub kann zur Kostenfalle werden, wenn man außerhalb der EU im Internet surft. Das lässt sich verhindern, wenn man ein paar Punkte vor dem Urlaub beachtet.
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