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ZIB Magazin

ZIB Magazin: Kostenfallen bei Roaming vermeiden

ORF1Staffel 2026Folge 352vom 14.07.2026
ZIB Magazin: Kostenfallen bei Roaming vermeiden

ZIB Magazin: Kostenfallen bei Roaming vermeidenJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 352: ZIB Magazin: Kostenfallen bei Roaming vermeiden

5 Min.Folge vom 14.07.2026

Der Urlaub kann zur Kostenfalle werden, wenn man außerhalb der EU im Internet surft. Das lässt sich verhindern, wenn man ein paar Punkte vor dem Urlaub beachtet.

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