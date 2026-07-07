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ZIB Magazin: Profifußballer im Medizin-Check

ORF1Staffel 2026Folge 348vom 07.07.2026
ZIB Magazin: Profifußballer im Medizin-Check

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Folge 348: ZIB Magazin: Profifußballer im Medizin-Check

4 Min.Folge vom 07.07.2026

Eine Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur ein sportliches Kräftemessen, sondern auch eine Bühne für mögliche Transfers. Vereine beobachten Spielerinnen und Spieler genau. Vor einem Wechsel steht ein umfangreicher Medizin-Check an, der es in sich hat. Doch nicht nur medizinische Daten spielen eine zentrale Rolle. Vereine und Nationalteams sammeln und analysieren seit Jahren unzählige Informationen aus Training und Spielen. Die Auswertungen helfen dabei, Spieler auszusuchen und Taktiken zu entwickeln.

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