ZIB Magazin: Richtig handeln bei AllergieschockJetzt kostenlos streamen
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Folge 347: ZIB Magazin: Richtig handeln bei Allergieschock
5 Min.Folge vom 06.07.2026
Ein anaphylaktischer Schock nach einem Insektenstich oder dem Verzehr bestimmter Lebensmittel kann lebensbedrohlich sein und erfordert rasches Handeln. Wer positiv auf bestimmte Allergene getestet wird, sollte gemeinsam mit der Hausärztin oder dem Hausarzt geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Allergien lassen sich gut behandeln, das braucht jedoch Zeit und eine konsequente Therapie.
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