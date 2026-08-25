ZIB Magazin: Wenn Hitze der Technik zu schaffen machtJetzt kostenlos streamen
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Folge 375: ZIB Magazin: Wenn Hitze der Technik zu schaffen macht
5 Min.Folge vom 25.08.2026
Hohe Temperaturen können Smartphones, Laptops und Datenspeicher schwer beschädigen. Besonders klassische Festplatten reagieren empfindlich: Schon ab etwa 40 Grad können sich Bauteile verziehen und ein sogenannter "Headcrash" entstehen. Aber auch SSDs, USB-Sticks und Handys leiden unter Hitze, etwa wenn Geräte im Auto liegen bleiben. Datenretter raten, defekte Speicher nicht weiter zu benutzen und Geräte langsam abkühlen zu lassen.
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