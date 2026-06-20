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Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: St. Johann in Tirol

ORF2Staffel 1Folge 77vom 20.06.2026
Zurück zur Natur: St. Johann in Tirol

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Folge 77: Zurück zur Natur: St. Johann in Tirol

26 Min.Folge vom 20.06.2026

St. Johann in Tirol liegt eingebettet in den kaiserlichen Bergen. Dort prüft Bauer Anton Baldauf sein Gemüse und stellt fest, dass eine besondere Bohnensorte hier besonders gut gedeiht. Auf der Bassgeiger-Alm von Geli und Hans-Peter Oberer steht Kaiserschmarrn auf dem Programm. Maggie Entenfellner trifft zudem die Künstlerin Tanja Hötzendorfer, die mit kraftvollen Elefantenmotiven und farbenfrohen Blumenwiesen sich selbst und anderen Menschen Mut macht. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

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