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Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Windischgarsten

ORF2Staffel 1Folge 75vom 06.06.2026
Zurück zur Natur: Windischgarsten

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Folge 75: Zurück zur Natur: Windischgarsten

26 Min.Folge vom 06.06.2026

Die kleine Marktgemeinde Windischgarsten in Oberösterreich ist umgeben von den imposanten Kalkalpen. Hier bringt Kunsttischler Gerhard Priller heute Maggie Entenfellner den Werkstoff Holz wie auch das händische Hobeln ein Stück näher. Oben am Wurbauerkogel, dem Hausberg der Windischgarstner, interpretiert Küchenchef Martin Prieler die traditionellen Kasspatzn neu: Sie bekommen als Bällchen eine Panier verpasst. Und unten im Tal wirkt und werkt Andrea Breitenbaumer. Der Stoffdruck in bunten Farben ist für sie eine Herzensangelegenheit. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

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