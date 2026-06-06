Zurück zur Natur: WindischgarstenJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 75: Zurück zur Natur: Windischgarsten
26 Min.Folge vom 06.06.2026
Die kleine Marktgemeinde Windischgarsten in Oberösterreich ist umgeben von den imposanten Kalkalpen. Hier bringt Kunsttischler Gerhard Priller heute Maggie Entenfellner den Werkstoff Holz wie auch das händische Hobeln ein Stück näher. Oben am Wurbauerkogel, dem Hausberg der Windischgarstner, interpretiert Küchenchef Martin Prieler die traditionellen Kasspatzn neu: Sie bekommen als Bällchen eine Panier verpasst. Und unten im Tal wirkt und werkt Andrea Breitenbaumer. Der Stoffdruck in bunten Farben ist für sie eine Herzensangelegenheit. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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