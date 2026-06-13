Zurück zur Natur: GegendtalJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 76: Zurück zur Natur: Gegendtal
25 Min.Folge vom 13.06.2026
Das Kärntner Gegendtal schmiegt sich sanft an die Kulisse der Nockberge. Im Frühsommer ist die Gegend rund um den Afritzersee und den Brennsee ein prachtvolles Blütenmeer - das mitunter auch essbar ist. Im verträumten Bergdorf Arriach wird Maggie in die uralte Kunst des Klöppelns eingeweiht. Und in Feld am See wird ein köstliches Gericht zubereitet: Die Gegendtaler Kirchtagssuppe, die mit einem süßen Reindling gegessen wird. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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