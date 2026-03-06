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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versteinerten Greifen

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 06.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versteinerten Greifen

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 1: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versteinerten Greifen

12 Min.Folge vom 06.03.2026

Der junge Arthur träumt von einer Zukunft als tapferer Ritter! Den dafür nötigen Wagemut hat er schon. Gemeinsam mit seinen Freunden stellt Arthur sich Drachen in den Weg, bekämpft Riesen und Gegner von König Uther und Prinzessin Guinevere. Dabei kann er sich felsenfest auf die Hilfe seines Mentors, Magier Merlin, und die vielen geheimnisvollen Wesen des Zauberwalds verlassen. Nur eines fehlt Arthur noch zum Ritterglück: seine edle Herkunft. Als Waisenkind weiß er nicht, wer seine leiblichen Eltern sind. Heute: Der junge Ritterschüler Arthur muss handeln: Sein Freund Gawain sowie König Uther sind zu Stein erstarrt. Da kann nur der Zauberer Merlin helfen. Für ein Gegenmittel braucht er aber eine Borste des berüchtigten Wildschweins Henwen. Arthur macht sich mit seinem Freund Sagramor auf eine gefährliche Reise.

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