Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare KönigJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 8: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare König
12 Min.Folge vom 10.03.2026
Morgana hat einen Unauffälligkeitstrank für Prinzessin Guinevere gebraut. Als Mordred dahinterkommt, will er den Trank stehlen. Arthur versucht ihn aufzuhalten. Beim Gerangel verschütten die beiden den Trank und verwandeln sich in Geister. Um wieder menschlich zu werden, müssen sie zusammenarbeiten. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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