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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare König

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 10.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare König

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare KönigJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 8: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der unsichtbare König

12 Min.Folge vom 10.03.2026

Morgana hat einen Unauffälligkeitstrank für Prinzessin Guinevere gebraut. Als Mordred dahinterkommt, will er den Trank stehlen. Arthur versucht ihn aufzuhalten. Beim Gerangel verschütten die beiden den Trank und verwandeln sich in Geister. Um wieder menschlich zu werden, müssen sie zusammenarbeiten. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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