Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Tal ohne WiederkehrJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 10: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Tal ohne Wiederkehr
12 Min.Folge vom 11.03.2026
König Uther veranstaltet einen Ball. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, als Morgan ein Missgeschick passiert. Als er das Zaubern übt, schickt er Tristan versehentlich ins Tal ohne Wiederkehr. Zunächst ist Arthur erleichtert, da er eifersüchtig auf Tristan ist. Doch als Prinzessin Guinevere sich aufmacht, ihn zu suchen, will Arthur nicht nachstehen und schließt sich ihr an. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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