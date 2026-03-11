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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Tal ohne Wiederkehr

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 11.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Tal ohne Wiederkehr

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 10: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Tal ohne Wiederkehr

12 Min.Folge vom 11.03.2026

König Uther veranstaltet einen Ball. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, als Morgan ein Missgeschick passiert. Als er das Zaubern übt, schickt er Tristan versehentlich ins Tal ohne Wiederkehr. Zunächst ist Arthur erleichtert, da er eifersüchtig auf Tristan ist. Doch als Prinzessin Guinevere sich aufmacht, ihn zu suchen, will Arthur nicht nachstehen und schließt sich ihr an. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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