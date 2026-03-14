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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Umkehrtrunk

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 14.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Umkehrtrunk

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 16: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Umkehrtrunk

12 Min.Folge vom 14.03.2026

Eigentlich sollte mit dem 'Nektar des Friedens' der gütliche Zusammenleben zwischen Camelot und dem Königreich Orkanien besiegeln. Doch die Mission scheitert aus unerklärlichen Gründen. Schlimmer noch: König Uther will Orkanien sogar den Krieg erklären. Da finden Arthur und Morgan heraus, dass bei der Herstellung des Nektars ein folgenschwerer Fehler passiert ist. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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