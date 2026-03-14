Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der UmkehrtrunkJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 16: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Umkehrtrunk
12 Min.Folge vom 14.03.2026
Eigentlich sollte mit dem 'Nektar des Friedens' der gütliche Zusammenleben zwischen Camelot und dem Königreich Orkanien besiegeln. Doch die Mission scheitert aus unerklärlichen Gründen. Schlimmer noch: König Uther will Orkanien sogar den Krieg erklären. Da finden Arthur und Morgan heraus, dass bei der Herstellung des Nektars ein folgenschwerer Fehler passiert ist. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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