Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Nadel der GerechtigkeitJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 17: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Nadel der Gerechtigkeit
12 Min.Folge vom 16.03.2026
König Uther und König Horsa veranstalten ein Turnier um den Besitz von Tintagel. Da Arthur nicht adelig ist, kann er sich nur mithilfe eines Tricks daran teilnehmen. Sein Gegner ist König Horsas Sohn Föhr. Der Einsatz ist hoch: Sollte Arthur verlieren, würde nicht nur Tintagel, sondern ganz Camelot in die gierigen Hände von König Horsa fallen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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