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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Nadel der Gerechtigkeit

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 16.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Nadel der Gerechtigkeit

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 17: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Nadel der Gerechtigkeit

12 Min.Folge vom 16.03.2026

König Uther und König Horsa veranstalten ein Turnier um den Besitz von Tintagel. Da Arthur nicht adelig ist, kann er sich nur mithilfe eines Tricks daran teilnehmen. Sein Gegner ist König Horsas Sohn Föhr. Der Einsatz ist hoch: Sollte Arthur verlieren, würde nicht nur Tintagel, sondern ganz Camelot in die gierigen Hände von König Horsa fallen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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