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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Königin für einen Tag

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 09.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Königin für einen Tag

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 5: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Königin für einen Tag

12 Min.Folge vom 09.03.2026

Ulfin ist im Wald auf die wunderschöne Prinzessin Gaelle von Orcadien getroffen. König Uther verliebt sich sofort in sie und will sie so rasch als möglich heiraten. In Wahrheit ist die angebliche Gaelle jedoch die fiese Morgause, die einen raffinierten Zauber eingesetzt hat. Da können nur noch Arthur und seine Freunde helfen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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