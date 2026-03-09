Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Königin für einen TagJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 5: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Königin für einen Tag
12 Min.Folge vom 09.03.2026
Ulfin ist im Wald auf die wunderschöne Prinzessin Gaelle von Orcadien getroffen. König Uther verliebt sich sofort in sie und will sie so rasch als möglich heiraten. In Wahrheit ist die angebliche Gaelle jedoch die fiese Morgause, die einen raffinierten Zauber eingesetzt hat. Da können nur noch Arthur und seine Freunde helfen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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