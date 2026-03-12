Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden SteineJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 12: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden Steine
12 Min.Folge vom 12.03.2026
Ein Gerücht geht unter den Bauern um. Angeblich sind die Steine im Wald in der Lage, zu sprechen. Als Pinzessin Guinevere und Gawain der Sache nachgehen wollen, geraten sie in die Hände von Mordred und seinen Mannen und werden entführt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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