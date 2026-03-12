Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden Steine

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 12.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden Steine

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden SteineJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 12: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die raunenden Steine

12 Min.Folge vom 12.03.2026

Ein Gerücht geht unter den Bauern um. Angeblich sind die Steine im Wald in der Lage, zu sprechen. Als Pinzessin Guinevere und Gawain der Sache nachgehen wollen, geraten sie in die Hände von Mordred und seinen Mannen und werden entführt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Arthur und die Freunde der Tafelrunde
ORF Kids
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen