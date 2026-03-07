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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Leichtfertiges Versprechen

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 07.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Leichtfertiges Versprechen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Leichtfertiges VersprechenJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 3: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Leichtfertiges Versprechen

12 Min.Folge vom 07.03.2026

Arthur erklärt sich aus freien Stücken bereit, einen Zwergdrachen aus einem Dorf zu vertreiben. Allerdings drängt die Zeit, denn auch Guinevere wartet auf seine Hilfe. Da kommt es Arthur wenig gelegen, dass sich der vermeintliche Zwergdrache als riesiger Lindwurm entpuppt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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