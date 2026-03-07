Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Rache der WasserfeenJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 4: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Rache der Wasserfeen
12 Min.Folge vom 07.03.2026
Die Wasserfeen glauben, dass König Uther ihre Schwerster Ondine in seiner Gewalt hat. Um ein Druckmittel in der Hand zu haben, stehlen sie Uthers Zauberschwert Excalibur. Arthur und Guinevere wollen es zunächst nicht glauben, doch Ondine wird tatsächlich auf Camelot gefangen gehalten. Die zwei müssen rasch handeln. Ansonsten könnte ein Krieg ausbrechen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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