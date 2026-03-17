Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Galata MedaillonJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 20: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Galata Medaillon
12 Min.Folge vom 17.03.2026
Ein Oger hat sich in Tintagel breit gemacht. Morgane und Morgause gelingt zwar die Flucht, doch Mordred ist gezwungen, den Oger zu bekochen. König Uther denk gar nicht daran, seinen Erzfeinden zu helfen. Doch überraschenderweise macht sich Sagramor dafür stark, Mordred zu befreien. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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