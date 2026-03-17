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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Galata Medaillon

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 17.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Galata Medaillon

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 20: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Galata Medaillon

12 Min.Folge vom 17.03.2026

Ein Oger hat sich in Tintagel breit gemacht. Morgane und Morgause gelingt zwar die Flucht, doch Mordred ist gezwungen, den Oger zu bekochen. König Uther denk gar nicht daran, seinen Erzfeinden zu helfen. Doch überraschenderweise macht sich Sagramor dafür stark, Mordred zu befreien. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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