Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Glaskäfig

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 13.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Glaskäfig

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 14: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Glaskäfig

12 Min.Folge vom 13.03.2026

Mordred hat Merlin entführt und hält ihn in Schloss Tintagel gefangen. Er will Merlin erst wieder freilassen, wenn ihm das magischen Schwert Excalibur ausgehändigt wird. Doch König Uther ist dazu um keinen Preis bereit. Ein Fall für Arthur und seine Freunde! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

ORF Kids
