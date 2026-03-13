Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der GlaskäfigJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 14: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Glaskäfig
12 Min.Folge vom 13.03.2026
Mordred hat Merlin entführt und hält ihn in Schloss Tintagel gefangen. Er will Merlin erst wieder freilassen, wenn ihm das magischen Schwert Excalibur ausgehändigt wird. Doch König Uther ist dazu um keinen Preis bereit. Ein Fall für Arthur und seine Freunde! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

