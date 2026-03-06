Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Geist aus der KälteJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 2: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Geist aus der Kälte
12 Min.Folge vom 06.03.2026
Prinzessin Guinevere sieht im Schloss Camelot einen Geist. Wie Arthur herausfindet, ist das Gespenst auf der Suche nach dem magischen Schwert Excalibur. Alles deutet daraufhin, dass die Tintagel-Schwestern hinter dem Spuk stecken. Entschlossen begeben sich Guinevere, Arthur und die anderen Ritterschüler auf Geisterjagd! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0