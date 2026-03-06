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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Geist aus der Kälte

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 06.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Geist aus der Kälte

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 2: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Geist aus der Kälte

12 Min.Folge vom 06.03.2026

Prinzessin Guinevere sieht im Schloss Camelot einen Geist. Wie Arthur herausfindet, ist das Gespenst auf der Suche nach dem magischen Schwert Excalibur. Alles deutet daraufhin, dass die Tintagel-Schwestern hinter dem Spuk stecken. Entschlossen begeben sich Guinevere, Arthur und die anderen Ritterschüler auf Geisterjagd! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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