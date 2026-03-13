Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Aufstand der BauernJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 13: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Aufstand der Bauern
12 Min.Folge vom 13.03.2026
Im Königreich werden die Lebensmittelvorräte knapp. Alle wundern sich, woran das liegen kann. Da bemerkt Gawain einen Wagen mit gestohlenen Lebensmitteln. Als er diesem folgen will, wird er jedoch von aufständischen Bauern gekidnappt. Auch Arthur gerät in die Gewalt der Rebellen. Jetzt können nur noch Prinzessin Guinevere und Ulfin helfen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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