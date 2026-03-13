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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Aufstand der Bauern

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 13.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Aufstand der Bauern

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 13: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Aufstand der Bauern

12 Min.Folge vom 13.03.2026

Im Königreich werden die Lebensmittelvorräte knapp. Alle wundern sich, woran das liegen kann. Da bemerkt Gawain einen Wagen mit gestohlenen Lebensmitteln. Als er diesem folgen will, wird er jedoch von aufständischen Bauern gekidnappt. Auch Arthur gerät in die Gewalt der Rebellen. Jetzt können nur noch Prinzessin Guinevere und Ulfin helfen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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