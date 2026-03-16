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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im Schrank

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 16.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im Schrank

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im SchrankJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 18: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im Schrank

12 Min.Folge vom 16.03.2026

Versehentlich sperrt sich Prinzessin Guineveres Zofe im Kleiderschrank ein. Guinevere nutzt die Gunst der Stunde und macht einen Ausflug mit Arthur. Zurück daheim ist auf einmal der Schrank verschwunden. Ihre Suche führt Arthur und Guinevere auf die Spur eines Ogers. Dieser hat den Schrank mittlerweile an sich gebracht und lässt ihn nicht aus den Augen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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