Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im SchrankJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 18: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Zofe im Schrank
12 Min.Folge vom 16.03.2026
Versehentlich sperrt sich Prinzessin Guineveres Zofe im Kleiderschrank ein. Guinevere nutzt die Gunst der Stunde und macht einen Ausflug mit Arthur. Zurück daheim ist auf einmal der Schrank verschwunden. Ihre Suche führt Arthur und Guinevere auf die Spur eines Ogers. Dieser hat den Schrank mittlerweile an sich gebracht und lässt ihn nicht aus den Augen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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