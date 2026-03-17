Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des EinhornsJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 19: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des Einhorns
12 Min.Folge vom 17.03.2026
Meister Ulfin ist plötzlich erblindet. Das einzige Gegenmittel wird aus dem Hornpulver eines Einhorns hergestellt. Doch Arthur und seine Freunde können es nicht zulassen, dass deshalb ein Tier sterben muss. Heimlich lassen sie das Einhorn frei und machen sich auf die Suche nach einem anderen Heilmittel für Meister Ulfin. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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