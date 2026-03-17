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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des Einhorns

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 17.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des Einhorns

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des EinhornsJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 19: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Geschenk des Einhorns

12 Min.Folge vom 17.03.2026

Meister Ulfin ist plötzlich erblindet. Das einzige Gegenmittel wird aus dem Hornpulver eines Einhorns hergestellt. Doch Arthur und seine Freunde können es nicht zulassen, dass deshalb ein Tier sterben muss. Heimlich lassen sie das Einhorn frei und machen sich auf die Suche nach einem anderen Heilmittel für Meister Ulfin. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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