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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versprochene Braut

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 12.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versprochene Braut

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 11: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versprochene Braut

12 Min.Folge vom 12.03.2026

Prinzessin Guinevere soll verheiratet werden. Der Auserwählte, Prinz Drogon, ist bereits auf dem Weg zu ihr. Als Guineveres Freunde dahinterkommen, dass der Prinz ein Hochstapler ist, wollen sie ihn davon überzeugen, die Heirat von sich aus abzusagen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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