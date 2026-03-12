Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versprochene BrautJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 11: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die versprochene Braut
12 Min.Folge vom 12.03.2026
Prinzessin Guinevere soll verheiratet werden. Der Auserwählte, Prinz Drogon, ist bereits auf dem Weg zu ihr. Als Guineveres Freunde dahinterkommen, dass der Prinz ein Hochstapler ist, wollen sie ihn davon überzeugen, die Heirat von sich aus abzusagen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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