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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den Drachenwolf

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 10.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den Drachenwolf

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den DrachenwolfJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 7: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den Drachenwolf

12 Min.Folge vom 10.03.2026

Ein Drachenwolf sucht die Bewohner Britanniens heim. Im Auftrag des Königs soll Ulfin mit seinen Knappen jagt auf den Wolf machen. Doch Arthur hat eine viel bessere Idee. Er versucht den Drachenwolf zu zähmen, damit sie im Notfall seine Hilfe in Anspruch nehmen können. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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