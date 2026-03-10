Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den DrachenwolfJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 7: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Jagd auf den Drachenwolf
12 Min.Folge vom 10.03.2026
Ein Drachenwolf sucht die Bewohner Britanniens heim. Im Auftrag des Königs soll Ulfin mit seinen Knappen jagt auf den Wolf machen. Doch Arthur hat eine viel bessere Idee. Er versucht den Drachenwolf zu zähmen, damit sie im Notfall seine Hilfe in Anspruch nehmen können. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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