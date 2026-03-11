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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Monster auf Camelot

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 11.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Monster auf Camelot

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 9: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Monster auf Camelot

12 Min.Folge vom 11.03.2026

Camelot wird von einem Katzenwerwolf heimgesucht. Das bleibt Migarou nicht verborgen. Um die Katzenehre wiederherzustellen, versucht er sich der Gefahr entgegenzustellen - koste es, was es wolle. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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