Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Monster auf CamelotJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 9: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Monster auf Camelot
12 Min.Folge vom 11.03.2026
Camelot wird von einem Katzenwerwolf heimgesucht. Das bleibt Migarou nicht verborgen. Um die Katzenehre wiederherzustellen, versucht er sich der Gefahr entgegenzustellen - koste es, was es wolle. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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