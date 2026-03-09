Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Werwolf-ElixierJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 6: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Werwolf-Elixier
12 Min.Folge vom 09.03.2026
Die Tintagels haben sich ein Werwolf-Elixier besorgt. Damit wollen sie Prinzessin Guineveres Katze Migarou in ein Untier verwandeln und auf König Uther ansetzen. Bevor es zu spät ist, versuchen Guinevere und Gawain einzugreifen. Schließlich könnte allein schon die Verabreichung des Mittels für Migarou schlimme Folgen haben. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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