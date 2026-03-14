Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der ZauberkesselJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 15: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Zauberkessel
12 Min.Folge vom 14.03.2026
Im Königreich herrscht Hunger. Merlin will helfen, doch seine magische Suppe ist leider alles andere als bekömmlich. Da kommt Arthur und Guinevere die Legende von einem Zauberkessel zu Ohren, dessen Suppe nie leer wird. Dummerweise gehört dieser Zauberkessel Oger und es ist höchst unwahrscheinlich, dass er ihn freiwillig hergeben wird. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Production
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0