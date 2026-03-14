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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Zauberkessel

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 14.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Zauberkessel

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 15: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Zauberkessel

12 Min.Folge vom 14.03.2026

Im Königreich herrscht Hunger. Merlin will helfen, doch seine magische Suppe ist leider alles andere als bekömmlich. Da kommt Arthur und Guinevere die Legende von einem Zauberkessel zu Ohren, dessen Suppe nie leer wird. Dummerweise gehört dieser Zauberkessel Oger und es ist höchst unwahrscheinlich, dass er ihn freiwillig hergeben wird. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Production

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