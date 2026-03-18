Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der geheimnisvolle BogenschützeJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 22: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der geheimnisvolle Bogenschütze
12 Min.Folge vom 18.03.2026
Prinzessin Guinevere ist die beste Bogenschützin von Camelot. Weil sie ein Mädchen ist, lässt sie der König jedoch nicht an einem wichtigen Turnier teilnehmen. Arthur und seine Freunde greifen zu einer List, um der Prinzessin zu helfen. Sie verkleiden Guinevere kurzerhand mit einer Kutte. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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