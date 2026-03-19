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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Tausch mit den Tourc'h

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 19.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Tausch mit den Tourc'h

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 23: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Tausch mit den Tourc'h

12 Min.Folge vom 19.03.2026

Als Wildschweine die Ernte der Bauern bedrohen, bläst König Uther zur Jagd. Auch Gawain ist mit von der Partie. Doch nachdem er mit einem der Tiere zusammengestoßen ist, beginnt sich der Knappe seltsam zu benehmen. Fast scheint es, als hätte er mit dem Wildschwein den Körper getauscht. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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