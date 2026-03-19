Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Tausch mit den Tourc'hJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 23: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Tausch mit den Tourc'h
12 Min.Folge vom 19.03.2026
Als Wildschweine die Ernte der Bauern bedrohen, bläst König Uther zur Jagd. Auch Gawain ist mit von der Partie. Doch nachdem er mit einem der Tiere zusammengestoßen ist, beginnt sich der Knappe seltsam zu benehmen. Fast scheint es, als hätte er mit dem Wildschwein den Körper getauscht. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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