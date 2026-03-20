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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der verfluchte Dolch

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 20.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der verfluchte Dolch

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 25: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der verfluchte Dolch

12 Min.Folge vom 20.03.2026

Mordred hat etwas Teuflisches im Sinn. Mit einem Dolch will er Merlins Baum vergiften, die Lebensader von Camelot! Arthur und Morgan finden heraus, dass ein magischer Handschuh nötig ist, um den Dolch wieder aus dem Baum zu ziehen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche danach. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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