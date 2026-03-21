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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Ei aus Avalon

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 21.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Ei aus Avalon

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 28: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Ei aus Avalon

12 Min.Folge vom 21.03.2026

Eine Drachenmutter verliert versehentlich ein Ei über Avalon. König Uther und Ulfin befehlen, es zu zerstören. Damit soll verhindert werden, dass die Drachenmutter zu ihrem Ei zurückkehrt und Camelot verwüstet. Als Arthur und Morgan das Drachenei vor ihrer Haustür finden, bringen sie es jedoch nicht über das Herz, es Ulfin auszuliefern. Ungewollt bringen sie Camelot damit in große Gefahr! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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