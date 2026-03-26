Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Verbannung aus CamelotJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 36: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Verbannung aus Camelot
12 Min.Folge vom 26.03.2026
Arthur hat Kekse gebacken. Weil Mordred aber ohne Arthurs Wissen Gift über die Kekse geträufelt hat, werden Merlin und Guinevere krank davon. König Uther gibt Arthur die Schuld für die Vergiftung seiner Tochter und verbannt ihn wütend aus Camelot. Um wieder dorthin zurückkehren zu können, muss Arthur unbedingt den wahren Täter finden! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0