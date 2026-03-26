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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Verbannung aus Camelot

ORF KidsStaffel 1Folge 36vom 26.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Verbannung aus Camelot

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 36: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Verbannung aus Camelot

12 Min.Folge vom 26.03.2026

Arthur hat Kekse gebacken. Weil Mordred aber ohne Arthurs Wissen Gift über die Kekse geträufelt hat, werden Merlin und Guinevere krank davon. König Uther gibt Arthur die Schuld für die Vergiftung seiner Tochter und verbannt ihn wütend aus Camelot. Um wieder dorthin zurückkehren zu können, muss Arthur unbedingt den wahren Täter finden! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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