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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Tor zum Feenpfad

ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 28.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Tor zum Feenpfad

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 40: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Tor zum Feenpfad

12 Min.Folge vom 28.03.2026

Zauberschülerin Morgan gelingt Erstaunliches: Sie kommt dahinter, wie Feenpfade erschaffen werden können! Durch diese ist es möglich, blitzschnell durchs Königsreich zu reisen. Doch Arthur und seine Freude gehen noch einen Schritt weiter und versuchen auch durch die Zeit zu reisen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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