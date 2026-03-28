Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Tor zum FeenpfadJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 40: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Tor zum Feenpfad
12 Min.Folge vom 28.03.2026
Zauberschülerin Morgan gelingt Erstaunliches: Sie kommt dahinter, wie Feenpfade erschaffen werden können! Durch diese ist es möglich, blitzschnell durchs Königsreich zu reisen. Doch Arthur und seine Freude gehen noch einen Schritt weiter und versuchen auch durch die Zeit zu reisen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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