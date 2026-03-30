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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Belagerung von Camelot

ORF KidsStaffel 1Folge 42vom 30.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Belagerung von Camelot

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 42: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Belagerung von Camelot

12 Min.Folge vom 30.03.2026

Camelot ist in Gefahr! König Horsa plant eine Attacke. Besorgt wollen Arthur und seine Freunde die Bewohner warnen, doch Camelot ist wie leergefegt. Niemand scheint sich dort mehr aufzuhalten. Eine verzweifelte Suche beginnt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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