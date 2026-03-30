Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Belagerung von CamelotJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 42: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Belagerung von Camelot
12 Min.Folge vom 30.03.2026
Camelot ist in Gefahr! König Horsa plant eine Attacke. Besorgt wollen Arthur und seine Freunde die Bewohner warnen, doch Camelot ist wie leergefegt. Niemand scheint sich dort mehr aufzuhalten. Eine verzweifelte Suche beginnt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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