Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des ZauberwaldesJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 43: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des Zauberwaldes
12 Min.Folge vom 31.03.2026
Um magische Waffen herstellen zu können, will König Uther den Zauberwald abholzen. Die Fee des Waldes protestiert auf ihre Weise dagegen: Sie verwandelt Uthers Männer in Bäume. Doch das scheint den König nicht aufhalten zu können. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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