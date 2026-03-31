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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des Zauberwaldes

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 31.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des Zauberwaldes

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des ZauberwaldesJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 43: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fee des Zauberwaldes

12 Min.Folge vom 31.03.2026

Um magische Waffen herstellen zu können, will König Uther den Zauberwald abholzen. Die Fee des Waldes protestiert auf ihre Weise dagegen: Sie verwandelt Uthers Männer in Bäume. Doch das scheint den König nicht aufhalten zu können. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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