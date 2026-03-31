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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fäden des Schicksals

ORF KidsStaffel 1Folge 44vom 31.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fäden des Schicksals

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fäden des SchicksalsJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 44: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Fäden des Schicksals

12 Min.Folge vom 31.03.2026

Merlin lässt die Fäden des Schicksals einen Moment unbeaufsichtigt auf dem Feuer stehen. Als Morgan ahnungslos darin herumrührt, ist das Malheur auch schon passiert: Ungewollt verändert sie Guineveres Schicksal. Die einstige Prinzessin wird zur Magd, die Camelots Böden schrubbt - womöglich für immer! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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