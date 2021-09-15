Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 3 - Die HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Folge 3 - Die Hofwochen
94 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 6
Der 30-jährige Peter konnte sich vor Bewerberinnen kaum retten und wer kann es ihm verübeln, dass der Tiroler-Feschak gleich mit sechs hübschen Mädls in seine Hofwoche startet. Auch Helmut (51) hatte die Qual der Wahl und getreu dem Motto "mehr ist mehr" startet er mit fünf Damen in sein Liebesabenteuer. Der 27-jährige Mathias kann vier Hofdamen in seiner Hofwoche näher kennenlernen und die Vorfreude und ein bisschen auch die Nervosität sind groß. Robert (36) füllt seine Tätigkeit als Landwirt sehr aus, er vermisst dennoch eine Partnerin an seiner Seite, die ihm im Alltag zur Seite steht und mit ihm romantische Stunden zu zweit verbringt.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen