Club der magischen Dinge: Der zweite SchlüsselJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 45: Club der magischen Dinge: Der zweite Schlüssel
24 Min.Folge vom 16.05.2026
Darra hat einen neuen Hinweis zu dem mysteriösen Tempel gefunden. Diesem Hinweis gehen er und Kyra gemeinsam nach, dabei finden sie das Tagebuch eines Forschers. Dieser wollte bereits vor langer Zeit den Tempel ausfindig machen. Unterdessen möchte Imogen Tayla zur Rede stellen, nachdem diese weiterhin magische Graffitis an Wände in der Stadt malt. Doch Taylas Motive dafür sind tiefgründiger als Imogen zunächst glaubt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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