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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Der zweite Schlüssel

ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 16.05.2026
Club der magischen Dinge: Der zweite Schlüssel

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 45: Club der magischen Dinge: Der zweite Schlüssel

24 Min.Folge vom 16.05.2026

Darra hat einen neuen Hinweis zu dem mysteriösen Tempel gefunden. Diesem Hinweis gehen er und Kyra gemeinsam nach, dabei finden sie das Tagebuch eines Forschers. Dieser wollte bereits vor langer Zeit den Tempel ausfindig machen. Unterdessen möchte Imogen Tayla zur Rede stellen, nachdem diese weiterhin magische Graffitis an Wände in der Stadt malt. Doch Taylas Motive dafür sind tiefgründiger als Imogen zunächst glaubt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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