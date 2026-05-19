Club der magischen Dinge: Tückischer TaucherJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 47: Club der magischen Dinge: Tückischer Taucher
24 Min.Folge vom 19.05.2026
Heute steht für Maxwells Klasse ein Ausflug an. Im Park soll die Gruppe mehr über magische Pflanzen lernen. Kyra ist entschuldigt, denn sie und Peter schreiben einen wichtigen Mathetest. Allerdings hat Peter bei all der Zeit, die er mit Ruksy verbracht hat, vergessen zu lernen. Deswegen bittet er sie um ein klein wenig magische Hilfe. Ruksy lehnt dies ab und Peter wird allein in der Bibliothek zurückgelassen. Als er dort einen magischen Anzug, dessen Vorbesitzer ein DMI-Agent war, findet, ist das Chaos perfekt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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