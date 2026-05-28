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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Ungewohnte Zaubertricks

ORF KidsStaffel 1Folge 54vom 28.05.2026
Club der magischen Dinge: Ungewohnte Zaubertricks

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 54: Club der magischen Dinge: Ungewohnte Zaubertricks

24 Min.Folge vom 28.05.2026

Imogen schlägt Lily eine besondere Wette vor. Lily muss eine Elfen-Zauberkraft erlernen, bevor Imogen eine Fähigkeit der Feen gemeinstert hat. Lily willigt ein. Während Lily lernen muss, wie eine Elfe Streiche zu spielen, versucht Imogen sich den Verschmelzungszauber der Feen anzueignen. Währenddessen durchlebt Kyra mit Hilfe von Alpinya die Visionen die sie am Tag der Wettkämpfe hatte nochmal, um den Tempel des purpurnen Lotus zu finden. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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