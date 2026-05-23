Club der magischen Dinge: Verschwunden im ZauberwaldJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 51: Club der magischen Dinge: Verschwunden im Zauberwald
24 Min.Folge vom 23.05.2026
Das Auftauchen der Kobra in der Bibliothek hat nicht nur die magische Leiter zerstört, sondern auch für Aufsehen beim DMI gesorgt. Maxwell stellt sich schützend vor seine Klasse und übernimmt die Verantwortung für das Chaos. Deswegen wird er auf unbestimmte Zeit vom Lehren freigestellt, seine alte Freundin Dr. Apinya. Die Freunde wollen die Leiter mithilfe von magischem Holz wieder reparieren und Maxwell so eine Freude bereiten. Um an dieses Holz zu gelangen, müssen sie an einen vertrauten Ort zurückkehren. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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