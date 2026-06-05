Club der magischen Dinge: Keine Geheimnisse mehrJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 60: Club der magischen Dinge: Keine Geheimnisse mehr
24 Min.Folge vom 05.06.2026
Nachdem Kyra von Magnus Sorenson erkannt und gefangen genommen worden ist, heckt sie schnell einen Plan aus. Dafür muss sie aber ihre Freunde verraten. Peter gelingt allerdings die Flucht und er kann Hilfe holen. Gemeinsam entkommen die Freunde den Dreilingen und schaffen es auch, die Pläne zu stehlen. Jetzt gilt es herauszufinden, ob diese hilfreich sind im Kampf gegen den purpurnen Lotus und dessen Bewacher. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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Club der magischen Dinge Staffel 2
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