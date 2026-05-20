Club der magischen Dinge: Unfreiwillig berühmtJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 48: Club der magischen Dinge: Unfreiwillig berühmt
Peter ist wild entschlossen, Musiker Ben zum Durchbruch zu verhelfen. Deshalb dreht er ein Musik-Video mit ihm, das aber nur sehr mäßigen Erfolg im Netz hat. Lily hat Mitleid mit Ben. Um ihm zu helfen, setzt sie einen uralten magischen Feenstaub aus China ein. Dieser verzaubert alle Menschen, die Bens Video sehen und lässt sie singen und tanzen. Das Video verbreitet sich rasend schnell, wird zum großen Hit und Ben ist auf einmal berühmt. Aber er ist nicht zum Popstar geschaffen. Er will lieber weiterhin der bodenständige Musiker bleiben, der mit seinen selbst geschriebenen Songs vor kleinem Publikum auftritt. Mit Hilfe einer magischen Glocke gelingt es Lily, den Zauber aufzuheben und kommt so auf Umwegen ihrem Schwarm Ben tatsächlich ein Stück näher. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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