Club der magischen Dinge: Der KunstraubJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 57: Club der magischen Dinge: Der Kunstraub
24 Min.Folge vom 01.06.2026
Nachdem Imogen herausgefunden hat, dass Apinya offenbar ein falsches Spiel spielt und mit zwielichtigen Gestalten in einem Lagerhaus offenbar Schwarzmarkthandel mit magischen Gegenständen betreibt, vertrauen sich die Clubmitglieder Professor Maxwell an. Dieser ist überrascht von Apinya, die er eigentlich gut zu kennen glaubt. Dennoch hilft er Kyra in dem Lagerhaus nach dem dritten Schlüssel zu suchen. Ihre Kräfte führen sie zu einem Gemälde, das offenbar ein Geheimnis in sich trägt. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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