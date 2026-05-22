Club der magischen Dinge: Der schlafende WächterJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 50: Club der magischen Dinge: Der schlafende Wächter
24 Min.Folge vom 22.05.2026
Nachdem Kyra und Darra das zweite Tagebuch von Magnus Sorenson gefunden haben, kommen ihnen die anderen Mitglieder des „Clubs der magischen Dinge“ auf die Schliche. Als sie erfahren, was Kyra und Darra in letzter Zeit gemacht haben, sind alle sofort bei der Schatzsuche dabei. Alle außer Ruksy, sie findet dieses ganze Unternehmen für die unerfahrene Gruppe zu gefährlich. Die anderen sind jedoch nicht abzuhalten und sie haben schon bald eine Spur zum dritten Schlüssel. Diese Spur führt sie wieder in den Dschungel von Vietnam. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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