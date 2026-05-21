Club der magischen Dinge: Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 49: Club der magischen Dinge: Reise in die Vergangenheit
24 Min.Folge vom 21.05.2026
Für die magischen Schüler stehen Elterngespräche an. Der junge Elf Darra hat im Moment jedoch ganz andere Sorgen. Mit der Hilfe von Kyra hat er den zweiten Schlüssel für den „Tempel des purpurnen Lotus“ gefunden, doch jetzt befinden sie sich in einer Sackgasse. Möglicherweise hat der Forscher Magnus Sorenson ein zweites Tagebuch geschrieben. Die anderen Schüler müssen sich in der Zwischenzeit um einen magischen Fluch, der Stimmen verändert, kümmern. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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