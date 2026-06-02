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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Magie außer Kontrolle

ORF KidsStaffel 1Folge 58vom 02.06.2026
Club der magischen Dinge: Magie außer Kontrolle

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 58: Club der magischen Dinge: Magie außer Kontrolle

24 Min.Folge vom 02.06.2026

Nachdem der Lotus die Orb-Kräfte von Kyra absorbiert hat, steht die magische Welt Kopf. Überall gibt es unkontrollierte magische Ausbrüche. Kyras Freunde können ihre eigenen Kräfte nicht mehr kontrollieren und sie werden schwächer. Nur Kyra ist davon nicht betroffen. Apinya, die offenbar eine Agentin in geheimer Mission ist, versucht Kyra dazu zu überreden, dem Lotus ihre Orb-Kräfte wieder wegzunehmen, aber jegliches Vertrauen von Kyra ihr gegenüber scheint zerstört zu sein. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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