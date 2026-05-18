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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Der zerbrochene Spiegel

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 18.05.2026
Club der magischen Dinge: Der zerbrochene Spiegel

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 46: Club der magischen Dinge: Der zerbrochene Spiegel

24 Min.Folge vom 18.05.2026

Nachdem nun auch Professor Maxwell weiß, dass Tayla ein Halbling und für die magischen Graffitis verantwortlich ist, lädt er sie für einen Tag ein, Teil seiner Klasse zu sein. Die heutige Aufgabe der Schüler ist allerdings weniger spannend. Sie sollen magische Rückstände im Park einsammeln. Doch bevor sie aufbrechen, zerbrechen Tayla und Imogen bei einer Streiterei den magischen Spiegel von Chang, was ungeahnte Folgen nach sich zieht. Kyra muss sich währenddessen um ihren Vater kümmern, der leidet an einer schlimmen Männergrippe. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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