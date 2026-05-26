Club der magischen Dinge: Nichts als die WahrheitJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 52: Club der magischen Dinge: Nichts als die Wahrheit
24 Min.Folge vom 26.05.2026
Ben fasst sich endlich ein Herz und bittet Lily um ein Date. Sie ist überglücklich und sagt zu. Während Lily auf ihrem Treffen mit Ben ist, muss der Rest des „Clubs der magischen Dinge“ eine Aufgabe fürs DMI erledigen. Ein wilder Käfer ist in River City unterwegs und sein Biss führt bei seinen Opfern dazu, dass diese nur mehr die Wahrheit sagen können. Das Insekt zu fangen, erweist sich schwieriger als angenommen und schon bald findet der Käfer sein erstes Opfer. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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