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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Nichts als die Wahrheit

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 26.05.2026
Club der magischen Dinge: Nichts als die Wahrheit

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 52: Club der magischen Dinge: Nichts als die Wahrheit

24 Min.Folge vom 26.05.2026

Ben fasst sich endlich ein Herz und bittet Lily um ein Date. Sie ist überglücklich und sagt zu. Während Lily auf ihrem Treffen mit Ben ist, muss der Rest des „Clubs der magischen Dinge“ eine Aufgabe fürs DMI erledigen. Ein wilder Käfer ist in River City unterwegs und sein Biss führt bei seinen Opfern dazu, dass diese nur mehr die Wahrheit sagen können. Das Insekt zu fangen, erweist sich schwieriger als angenommen und schon bald findet der Käfer sein erstes Opfer. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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