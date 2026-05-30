Club der magischen Dinge: Einige EnthüllungenJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 56: Club der magischen Dinge: Einige Enthüllungen
24 Min.Folge vom 30.05.2026
Lily und Imogen kommt es eigenartig vor, dass die magische Backmischung die Verwandlung ihrer Freunde in Deko-Figuren verursacht haben soll. Sie haben einen anderen Verdacht. Apinya verhält sich in ihren Augen eigenartig, denn sie stellt immer wieder Fragen über Kyra und ihre Visionen. Könnte sie die Backmischung manipuliert haben? Gleichzeitig entdeckt Kyra eine Kette ihrer Mutter, und ein Foto, auf dem sie diese trägt. Die Kette ist ein Dreilings-Symbol und wirft die Frage auf, wie Kyras Mutter, ein Mensch, zu diesem Artefakt kam. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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Club der magischen Dinge Staffel 2
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